شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك": ألزمنا معارض السيارات بموعد التسليم فى إيصال الحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ،تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي للمخالفات والتأكد من جودة المنتجات المعروض ومن يثبت تلاعبه ،سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضده ،حيث يتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق أول بأول ،وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأضاف أيمن حسام الدين فى تصريحات لـ الخليج 365 " انه تم الزام جميع معارض السيارات بأن يتم ذكر موعد التسليم في إيصال الحجز ، داعيا المواطنين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعىFacebook ، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov