شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تحويلات المرور بعد الغلق الكلى لشارع الهرم بسبب "مترو المريوطية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع، فإنه سيجرى تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (370م) وبعرض مايقرب من (18م).

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من صباح اليوم الخميس الموافق 21 /10 /2021 وحتى انتهاء الأعمال.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق بالمتابعه الميدانية وإزالة أي معوقات لتسهيل الأعمال على الشركة المنفذة، مشيراً أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل علي المواطنين وحركة المركبات، وهي كالأتي:



التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول. ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.



- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية: حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (أجبارى) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.