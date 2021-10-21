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جامعة حلوان: انتهينا من تطعيم 80 ألف من منسوبى الجامعة بلقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، انتظام تطعيم طلاب الجامعة بلقاح كورونا منذ انطلاق الدراسة، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى عدد المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا 80 الف من منسوبى الجامعة سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو الاداريين بالجامعة.

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أن الجامعة تنسق بشكل دائم مع الجهات المعنية لتوفير جرعات لقاح كورونا لقاح إلى أن هناك أعداد كبيرة من الجامعة حصلت على جرعتين لقاح كورونا وشهادة التطعيم .

وناشد  رئيس جامعة حلوان، الطلاب بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال النقاط الخاصة بالتطعيم المنتشرة داخل الحرم الجامعى بحلوان بالنسبة لكليات الجامعى الواقعة داخل الحرم وكذلك بكلية التربية بالزمالك للكليات التابعة للجامعة والكائنة بالزمالك.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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