شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل فى أسوان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مصر بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر الجارى.

معبد أبو سمبل هو أكبر معبد منحوت في الصخر في العالم، ويعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة، فقد تم نحته في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل في موضع غاية في الجمال، والغرض من المعبد ومكانه هو عبادة الشمس .

ويعتبر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ظاهرة فرعونية فريدة جسدها القدماء المصريون منذ آلاف السنين.

وانطلق مهرجان أسوان لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بعروض فنية قدمتها الفرق الفنية المختلفة المشاركة على مسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان.

الفعاليات تستمر حتى 22 أكتوبر، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، والفنان أحمد الشافعى مدير الإدارة المركزية للشون الفنية، ومحمد إدريس مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ولفيف من الحضور.

يقام الاحتفال بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان "مسرح فوزى فوزى الصيفى، قصر ثقافة "توشكى، كوم امبو، أبو سمبل، حسن فخر الدين، دهميت، كركر، السباعية، الرديسية"، بيت ثقافة "نجع الفرس بغرب أسوان، كلابشة".