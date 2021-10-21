شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن برنامج تنمية صعيد مصر بقنا وسوهاج.. تنفيد 3589 مشروعا أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، أحد أهم البرامج التي تعمل على تنفيذها وزارة التنمية المحلية، ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات، حيث انتهى البرنامج من تنفيذ ما يقرب من 3589 مشروعا في محافظتى سوهاج وقنا، ومن المقرر أن يمتد المشروع لبقية محافظات الصعيد.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز معلومات عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج:

1. بلغ إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها 3589 مشروع بمحافظتي سوهاج وقنا.

2. 630 مشروع مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021/2022 .

3. البرنامج ساعد في خفض الفقر بمعدل حوالى 7% .

4. توفير 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

5. زاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%.

6. استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص من برنامج تنمية الصعيد في سوهاج وقنا.

7. إصدار 7633 رخصة محلات ضمن برنامج تنمية الصعيد في سوهاج وقنا

8. 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية استفادوا من برنامج تنمية الصعيد.

9. ارتفاع معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفى محافظة قنا 35%.

10. البرنامج ساهم في رفع قدرات العاملين بالمحليات.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه الشكر لمحافظي قنا وسوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية لنجاح البرنامج، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن.