شكرا لقرائتكم خبر عن 28 أكتوبر.. الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة لاعتماد ميزانية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، عقد الجمعية العمومية العادية، يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، وذلك بمقر نادى النقابة فى منطقة أبو الفدا.

وتناقش الجمعية العومية، اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية السابقة، اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021، عرض تقرير حول نشاط النقابة عن عام 2020، وتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية 2020، واختيار مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.

ويحق حضور الجمعية العمومية لجميع أعضاء النقابة الفرعية بالقاهرة، الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية عام 2019، أو الذين تم اعفائهم من سدادها، ومن المقرر أن يبدأ الانعقاد الأول لها فى الساعة الثانية ظهرا، عند اكتمال النصاب القانوني لها بربع الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم الانعقاد الثانى الساعة 4 مساء، ويكون صحيحا بحضور 50 عضوا على الأقل وإلا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك.