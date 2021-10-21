شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة شهب "الجباريات 2021" تمطر سماء مصر بـ20 شهابا فى الساعة فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل زخة شهب الجباريات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل وخلال الساعات قبل شروق شمس اليوم الخميس 21 أكتوبر، وهذه السنة سيكون القمر في طور البدر، ما يعني بأن نوره سيغمر السماء طوال الليل بالتزامن مع ذروة شهب الجباريات.

وتعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من السنة خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر، وتظهر لنا في صورة شهب وليس لها تأثير على كوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بإنتاجها لعواصف شهابية، فعادة من موقع مظلم في سنة يكون القمر غير موجود في سماء الليل وظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 إلى 20 شهابا بالساعة عند ذروتها، ولكن خلال هذا العام 2021 من غير المحتمل رؤية العديد منها، طبعا هناك دائما عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب لكن لا توجد توقعات برؤية الكثير من هذه الشهب بوجود القمر.

تُعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية، حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومترا بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق انتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الشهاب ساطعا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

كما إن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في اتجاه نجوم الجبار أو الجوزاء، والتي ترصد مرتفعه في السماء بالآفق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر أكتوبر، ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.

تعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار.

ليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب التي يمكن ان تظهر من كل الاتجاهات في جميع انحاء السماء، ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ أنها تنطلق من موقع شمال النجم منكب الجوزاء.

جدير بالذكر يتوقع أن المذنب هالي - مصدر شهب الجباريات - سيكون اقترابه التالي من الشمس (نقطة الحضيض) في يوليو 2061.