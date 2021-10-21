شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تُعد نماذج لعقود عمل أعضائها.. 1500 جنيه الحد الأدنى للراتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، نموذجاً لصيغة عقد العمل لطبيب الأسنان، وعقد العمل كمدير فنى بمنشأة طبية، وذلك لتنظيم العمل وحماية حقوق العاملين بالمهنة، واشترطت بنود العقد الأول أن يشتمل على: مُدة مُحددة، أن يتبع الاتفاق المادى أحد النظم المالية: نظام الراتب فقط، أو نظام النسبة فقط، أو نظام الراتب والنسبة، علما بأن الحد الأدنى للنسبة من الحالات الخاصة 30٪ و25٪ من حالات التعاقد، وكذلك الحد الأدنى للأجر نظير ساعة العمل هو 40 جنيها مصريا عن كل ساعة عمل، بحد أقصى 42 ساعة عمل أسبوعيا، والحد الأدنى للراتب 1500 جنيه شهرياً.

وتضمنت نموذج العقد، أن يلتزم الطرف المالك للمنشأة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة والمصروفات الدعائية لضمان تيسير العمل للطرف الثانى دون تحميله أى تكاليف متعلقة بهذا الشأن، وأن يلتزم الطرف الثانى (الطبيب) بعدم التواصل مع أى حالة مرضية يشرف على علاجها إلا من خلال المنشأة أو المركز وفيما يختص بالغرض العلاجى، وعدم تحصيل أى أتعاب أو مبالغ مادية بشكل خاص، وفى حالة ثبوت ذلك يلتزم برد كافة المبالغ ويتم فسخ التعاقد معه فوراً، يستثنى من ذلك الحالات التي يفوض فيها الطرف الأول التعامل معها إلى الطرف الثانى.

وفى حال إثبات عدم التزام الطبيب عن المواعيد المتفق عليها مع الإدارة بغير عذر قهرى، الذى يؤدى إلى تعطيل علاج الحالات وترتب على ذلك إنصراف الحالة واسترداد المبالغ المدفوعة يتم خصم حصة الطبيب المتفق عليها لعالج الحالة ويحق للطرف الأول التحقيق مع الطرف الثاني وفي حالة إثبات التقاعس يتم توقيع الجزاء المناسب بحد أقصى النسبة المقررة للطرف الثاني من عالج الحالة.

وأما عن أبرز بنود عقد العمل كمدير فنى لمنشأة طبية فكان منها،: ألا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف كحد أدنى لوظيفة مدير فنى بمنشأة طبية، أن يلتزم الطرف المالك بإعطاء الطرف الثاني شهادة في نهاية عقده تتضمن تاريخ بدء التعاقد وتاريخ انتهاء التعيين ونوع العمل الذي كان يقوم به وذلك في مدة أسبوع من تاريخ طلب الطرف الثاني لذلك، أن يلتزم الطرف الأول بإخطار النقابة بالعقد فى مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ التعاقد.