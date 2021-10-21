شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى الأئمة والواعظات المشاركون فى القافلة الدعوية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة والواعظات المشاركين فى القافلة الدعوية الكبرى المتوجهة إلى دولة السودان الشقيق، المقرر انطلاقها 1 شهر نوفمبر المقبل، ليقوموا مع نظرائهم من أئمة وواعظات السودان الشقيق بعدة قوافل دعوية مشتركة تجوب عددًا من الولايات والمناطق السودانية قصد نشر روح التسامح الدينى وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا، وتعزيز روح التواصل بين العاملين فى المجال الدعوى بالبلدين الشقيقين.

وتضم كلا من: الدكتور أيمن على أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، الشيخ نور الدين محمد قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور عمرو محمد مصطفى، مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور جمال عبد العزيز عثمان، بالديوان العام، أسامة محمد محمد الجوهري، بالديوان العام، الشيخ مصطفى عبد السلام محمد، إمام بأوقاف القاهرة، الشيخ محمد عبد العال محمد، إمام بأوقاف القاهرة، الشيخ محمد طه رمضان، إمام بأوقاف القاهرة، الشيخ محمد إبراهيم أحمد رجب، إمام بأوقاف جنوب سيناء، الشيخ رزق رجب عبد الموجود، إمام بأوقاف بنى سويف، الواعظة بهيرة محمد بدر الدين، واعظة متطوعة، الواعظة جيهان يس يوسف محمود، واعظة متطوعة، الواعظة راوية عبد المنعم خليل، واعظة متطوعة، الواعظة سحر رؤوف صبري، واعظة متطوعة، الواعظة صفاء إبراهيم عبد الغني، واعظة متطوعة، الواعظة عبير أنور محمد خيري، واعظة متطوعة، الواعظة مرفت عزت محمد عثمان، واعظة متطوعة، الواعظة نجاة على محمود عقيل، واعظة متطوعة، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، واعظة متطوعة".

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن القافلة تأتى فى إطار التعاون الوثيق والمشترك بين كل من وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية فى نشر الفكر الوسطى والعمل الدعوى المشترك.