شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى : التبرع بالأعضاء جائز "بشروط".. أولها "بدون أموال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قائلًا ، إن التبرع بالأعضاء جائز ولكن بشروط، ومن أهم الشروط، أن لا يكون نقل العضو أو التبرع به، فى مقابل المال.

وأضاف "الأزهرى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة dmc، أنه حال تبنى القول بجواز التبرع بالأعضاء، فيجب أن لا يكون مقابل مال، فالإنسان أكرم من أن يتحول لسلعة.

وواصل :"فتوى الشيخ جاد الحق مفتى الديار المصرية السابق، بجواز التبرع كانت أوسع ما كتب في هذا المجال، حيث كانت بشروط وضوابط، والكثير من شيوخ الأزهر والأجلاء سجلت لهم فتاوى بإجازة نقل الأعضاء بشروط وضوابط، ووافقهم في ذلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر".