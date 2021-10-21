شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من موقع مصرع 18 فى تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالدائرى الأوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365، بث مباشر من الطريق الأوسطي، والذي شهد مصرع 18 شخصا، إثر تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى فى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم، انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، على الفيوم انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 18 شخصا من ركاب سيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.