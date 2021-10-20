شكرا لقرائتكم خبر عن مى عبد الحميد: بدء فرز طلبات التمويل العقارى لمنخفضى ومتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل وآخر تطورات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، مشيرة لتقدم حوالي 58 ألف مواطن ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي": "أغلقنا باب التقديم في 4 أكتوبر الماضي، وسيتم بدء فرز الطلبات".

وواصلت: "في تلك المبادرة يجرى طرح الوحدات السكنية بنظام تمويل عقاري بفائدة 3% متناقصة على 30 عاما، ومنها وحدات لمحدودي الدخل بحوالي 310 آلاف جنيه، كما تم طرح وحدات لمتوسطي الدخل بداية من 450 ألفا وحتى 950 ألف جنيه، وهناك مواقع وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وهناك وحدات سكنية جارٍ العمل على إنشائها حاليًا".

وذكرت أنه يمكن لأي مواطن إدخال أي وحدة سكنية ينطبق عليها الشروط ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على 30 عاما.

وفيما يتعلق بمبادرة الـ8%، قالت: "تم التعديل، وستكون للشريحة فوق المتوسط لمن فوق دخل 14 ألف جنيه".