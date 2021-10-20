شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السادة الأشراف يمنح أسرة المشير طنطاوى درع خاتم النبوة الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح سماحة محمود الشريف، درع خاتم النبوة، إلى أسرة المشير محمد حسين طنطاوي -رحمه الله- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وذلك تقديرا للدور الوطني الذي قام به الراحل، حيث أفنى عمره وهو يدافع عن وطنه.

وسلم نقيب السادة الأشراف، المستشار إيهاب محمد حسين طنطاوي، نجل المشير طنطاوي، درع خاتم النبوة.

قال نقيب السادة الأشراف، السيد محمود الشريف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف تتزامن هذا العالم مع احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي كانت وما زالت من أعظم المعارك، التي خاضها أبناء هذا الوطن العظيم بكل شجاعة، دفاعاً عن تراب الوطن بقيادة القائد الشهيد البطل محمد أنور السادات رحمة الله تعالى عليه، وأؤكد أن ما تقوم به قواتنا المسلحة وجنود الشرطة البواسل لمحاربة قوى الشر يعد استكمالاً لبطولات خير أجناد الأرض.





ووجه نقيب السادة الأشراف، التحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء لهذا الوطن العظيم، كما وجه التحية والتقدير لنموذج وطني وقائد ملهم دافع عن أرض مصر، أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وتحمَل قيادة البلاد في فترة من أصعب الفترات، عقب 25 يناير 2011، حيث كانت له مواقف عظيمة سيسطرها التاريخ بحروف من نور، وستظل باقية تٌدرس للأجيال المقبلة، وهو المشير القائد محمد حسين طنطاوي - رحمه الله عليه.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة السادة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من علماء الدين وكبار رجال الدولة.