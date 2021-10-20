شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئى لمطالع كوبرى الساحل اتجاه القاهرة لمدة 3 أيام بسبب أعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى ضوء القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الاسفلتية، فأنه سيتم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة اولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل المشار إليه بالتبادل وذلك لمدة (3 ) أيـام فقط ابتـداء مـن الســـــــــــاعة 12 صـباح يوم الخميس الموافـق 21 /10/ 2021 حتـى الســاعة 5 صباحا يوم السبت الموافق 23 / 10 /2021 على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق ومديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وتؤكد محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.