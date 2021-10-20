شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 182 كيلو جرام معدل استهلاك الفرد فى مصر من القمح سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الفرد فى مصر يستهلك 182 كيلو جرام قمح فى العام الواحد، أما فى باقى الدول لا يتعدى الـ72 كيلو جرام، مشيراً إلى أن مصر هى أكبر دولة فى العالم استيرادا للأقماح واستهلاكا لها، وذلك فى سلعة واحدة.

وأضاف العشماوى، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "الفترة الماضية زدنا من احتياطى الأقماح من خلال سلاسل الإمداد، وزدنا من زراعة القمح 600 ألف طن، بالإضافة إلى عمل زيادة فى السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، فأصبح هناك احتياطى من الأقماح يصل إلى 5 شهور، وينطبق الوضع على الحبوب والزيوت والسكر".

واستكمل: "بالنسبة للبيض، لا تنظر إلى السلعة فى شكلها النهائى، ولكن أنظر على مدخلات إنتاج هذه السلعة، ونحن فى مصر عندما نجد الطلب يزيد، نزيد فى المعروض، وهناك أصناف تزيد أسعارها، وأصناف أخرى أسعارها مستقرة حتى الآن، والحكومة تحاول زيادة حجم المعروض، وتعطيك البدائل للسلع التى زادت سعرها بسبب مدخلات عالمية، فى ظل زيادة الشحن والنقل وغيره، وكلها مدخلات تعمل على زيادة سعر المنتج".

وتابع: "يجب أن ننظر للأسعار التى تشهد تقلبات سعرية، والعمل على تثبيتها، كما أن الدولة تعمل على تنوع مصادر الإمداد الخاصة بالسلع، بالإضافة إلى توفير بدائل لكل سلعة تشهد ارتفاع فى الأسعار، واتفقنا من قبل مع التجار لعمل تخفيض بعد أن تأكدنا أن لديهم مخزون، لأنه إذا لم يكن لديه مخزون فسيقوم بشراء السلعة من الخارج بأسعار مرتفعة".

وقال: "الدولة ترفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعمل على أن تكون جودة السلع والبدائل الخاصة بها تضاهى السلع الأساسية".