شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى تاجر يبيع سيارات بسعر غير المعلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ورود العديد من الشكاوى من حالات السيارات الجديدة، مرجعا ذلك لتراجع المعروض من السيارات عالميًا.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المعروض من السيارات فى السوق المحلى والعالمى أصبح محدودًا، مشيرا إلى أنه ليس هناك سعر جبرى لأى منتج لكنه يخضع للعرض والطلب بشكل حر ما دام المستهلك على علم بجودة المنتج.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بإلزام التجار بضرورة وضع ملصق للسيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفتها، متوقعا أن القرار سيؤدى إلى خفض أسعار السيارات من خلال إعلان السعر الحقيقى لذلك سيتم التنافس حول ذلك السعر.

وناشد حسام، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى تاجر سيارات يبيع بسعر غير المعلن فى فاتورة البيع، لافتا إلى أن هناك قرار آخر بإلزام أصحاب المعارض بإعلان تاريخ استلام السيارة فى إيصال الحجز.