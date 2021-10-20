شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى مصر الجديدة: ركزنا على الابتكار فى تقديم الخدمة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن موافى رئيس حي مصر الجديدة، والفائز بجائزة التميز الحكومي في دورتها الثانية، إن الدورة السابقة حصل الحي على المركز الثالث في فئة الأحياء والمراكز التكنولوجية، وكان الهدف هو الاستمرار في التقدم، مشيراً إلى أنه تم الإعداد للمشاركة الثانية ودراسة الملف جيداً من أجل الحصول على جائزة التميز.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "وصلنا للتصفية النهائية في المسابقة ضمن 5 أحياء، وحصلنا على المركز الأول بين الأحياء، ونجحنا في إظهار قدرة الحي، ونتمنى أن نحافظ على نفس المستوى في الفترة المقبلة".

وقال: "كان هناك بعض الاشتراطات التي يجب استيفاءها للحصول على الجائزة، أبرزها الابتكار وخدمة المجتمع وتقديم الخدمات المميزة للمواطنين، وتمكنا بالإمكانيات المتاحة أن نحقق الهدف المطلوب، وأعددنا نموذج تقييم مطابق للواقع، وتمكنا من تحقيق خدمة جيدة للمواطن والوصول إليه عن طريق خدمات الإنترنت والخدمات المتنقلة".