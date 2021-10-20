البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف البرازيل ولوس أنجلوس بالمقر الباباوى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء، الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، الذى عرض على قداسته ظروف الخدمة في إيبارشيته.



البابا تواضروس مع الأنبا أغاثون

وأستقبل قداسته أيضا نيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأستقبل أيضا الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، الذي قدم تقريرًا شفويًّا عن إيبارشية المحلة تمهيدً لتقديم تقرير موسع عن الإيبارشية وكنائسها والعمل الرعوي بها.



جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى ألقى عظته الأسبوعية، فى اجتماع الأربعاء من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وجاءت العظة تحت عنوان "أَمَّا الْوُدَعَاءُ فَيَرِثُونَ الْأَرْضَ، وَيَتَلَذَّذُونَ فِي كَثْرَةِ السَّلَامَةِ" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور 37، حيث تناول قداسة البابا أهمية فضيلة الوداعة التى هى إحدى ثمار الروح القدس، وقدم عددًا من النماذج من الكتاب المقدس وقديسي الكنيسة الذين تحلوا بالوداعة.



البابا تواضروس مع الأنبا كيرلس أسقف لوس أنجلوس

