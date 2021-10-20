شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: انتهينا من إجراءات حصر تصنيف التربة فى مشروع الدلتا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نعيم مصيلحى، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى، أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين، حيث إنه خلال عامين سيكون قد تم زراعة مليون فدان في المشروع، وأن وزارة الزراعة تتخذ خطوات تنفيذية ومدروسة لسرعة تنفيذ المشروع.

وأضاف مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الزراعة انتهت تماما من إجراءات حصر تصنيف التربة ومعرفة خصائص الأراضى الصالحة للزراعة، وسيتم استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة من غرب الدلتا لرى المشروع.

ولفت مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقى، إلى أنه يتم إنشاء محطة معالجة عملاقة التى سيتم عملها فى الدلتا الجديدة، لتحديد مسارات نقل المياه والتنفيذ من خلال عمليات حفر، وستكون أكبر محطة معالجة فى العالم.