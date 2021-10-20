شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: افتتاح أول مركز متكامل لتجميع البلازما فى إفريقيا والشرق الأوسط خطوة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر تشهد تدشين مراكز عملاقة لتجميع البلازما، موضحة أن افتتاح أول مركز متكامل فى إفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر " جريفولز إيجيبت" هو أحد المشروعات القومية العملاقة في مجال الصحة .

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر بها الآن 6 مراكز لتجميع البلازما، وفى نهاية العام الجارى سكيون لدينا 10 مراكز تجميع بلازما، كما أنه في العام المقبل 2022 سيكون لدى مصر 40 مركز تجميع بلازما بينهم 20 مركز تابع لوزارة الصحة.

ولفتت الدكتورة هالة زايد، إلى أن افتتاح أول مركز متكامل فى إفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر تعد خطوة تاريخية .

واستمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية والعمل وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، تم افتتاح أول مركز متكامل فى إفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الأسبانية" الرائدة فى ذلك المجال، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسى مجالس إدارة شركتى "جريفولز الأسبانية " و"جريفولز إيجيبت " وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين فى مجال مشتقات البلازما.