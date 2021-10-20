شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحتفل بذكرى المولد النبوى بحضور التهامى وهانى شنودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى احتفالية كبرى افتتحها الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، احتفلت جامعة حلوان اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف في احتفالية كبرى ومميزة نظمتها أسرة من أجل مصر المركزية بالتزامن مع بداية العام الجامعى 2021-2022 وانطلاق الموسم الثقافى.

وعقدت الاحتفالية بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة كبيرة من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة بالجامعة والذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، وتم الإشراف على تنظيم الاحتفالية من خلال الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، و ياسر الجبالي مسئول الاسرة، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من التشديد على ارتداء الكمامات، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلتها كلمات عن الشباب فهم عماد الوطن والأمل والقلب النابض للوطن وهم الطريق إلى المستقبل.





وفي كلمة الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، أعرب عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى لميلاد أعظم من عرفته البشرية رسول الله صلَّ الله عليه وسلم، متمنيا أن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وحث طـلاب الجامعة على الاقتداء بأخلاق النبي محمد صلي الله عليه وسلم العظيمة، ولفت إلى دور جامعة حلوان والجامعات المصرية الفعال والهام في التعليم ونشر الوعي والثقافة الدينية الصحيحة، ونشر صحيح الإسلام وتعاليم التسامح والإخاء والمحبة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

ورحب الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر ومدير معهد إعداد القادة، برئيس الجامعة والنواب والحضور، معربا عن سعادته بهذه الاحتفالية الكبرى التي تقام في مجمع الفنون والثقافة، كما أبدى فخره بطلاب جامعة حلوان الذين حرصوا على حضور هذه الاحتفالية المميزة في هذا الحدث الاستثنائي وذلك بدعم القيادة الحكيمة وجهود المنظمين وتمني أن تحظى هذه الاحتفالية باعجاب الجميع وبشكل يليق بطلاب ومنتسبي جامعة حلوان.





وتضمنت الفعالية كلمة توعوية للداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل "صاحب السعادة"، وقد أوضح خلال مشاركته فى لقاء مفتوح مع الطلاب خلال احتفالية جامعة حلوان أن دور الشباب هو الاقتداء بمن سبقوهم من الأنبياء والعلماء والأدباء، والحث على منفعة الوطن كلٌ في مكانه وتخصصه، مؤكدا أن أنبياء الله والصالحين هم المثل الأعلى والقدوة الحسنة ومن بعدهم العلماء فهم ورثة الأنبياء ليحتذي بهم الطلاب، ليكونوا لهم الدافع الحقيقي في النجاح والتفوق لخدمة أفراد مجتمعهم ووطنهم الغالي مصر، وقال: لا يوجد لدينا ذكرى في الإسلام أعظم من ذكرى مولد الرسول ونحن نجتمع اليوم في جامعة حلوان للاحتفال بهذه الذكرى العطرة التي تأتي فضل ورحمة وفرحة لكافة المسلمين، فالنبي أرسل رحمة للعالمين، لكي يكون رسالة للعالم وخاتم الأنبياء فهو ولد في مكة المكرمة وهو محمدا ليحمد في الأرض وفي السماء، وأوضح أن النبي قدم لنا عدد من الهدايا والرسائل التي تنير حياتنا ومنها ذكر "اللهم صلي وسلم على نبينا محمد"، والامتثال لأول رسالة من الله وهي "اقرأ" ودعوته للمسلمين ولكافة الامم بالرضا بالقضاء والقدر، والسعي لنشر قيم الحب، ودعم وتوثيق الاتصال مع الله والحفاظ على الصلاة "فأسجد واقترب"، والحفاظ على الدعاء فهو سيد الاستغفار، وأشار إلى أننا في مصر نبني الجمهورية الجديدة ولابد أن يتواكب شبابنا مع هذه التطورات الحديثة ليكون الشباب نموذج ناجح يفتخر به العالم.

وعقب ذلك قدم فريق كلية التربية الموسيقية خلال الاحتفالية مجموعة من التواشيح والأغنيات الدينية فى ملحمة موسيقية فى حب الرسول منها "مدد يا نبي"، نبينا هادينا" ودعاء" يارب"، وانشودة" كم ناشد المختار ربه"،" يا آمنة يا أم النبي".

وأبدع الفنان هاني شنودة في تقديم أغنية تم عرضها لأول مرة على مسرح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وقدمها أحمد السيد، نجم، وأكد أنه قام بتلحين هذه الأنشودة إيمانا بتوصية النبي محمد على أقباط مصر" صلوا على طه الرسول ".

وقدم المنشد الديني محمود ياسين التهامي نقيب المنشدين فقرة من الأناشيد الدينية التي آثارت إعجاب الحضور وتفاعلوا معها بصورة كبيرة.

كما قدم الفنان حسام حسنى كلمة شكر لجامعة حلوان بيته الأول وقال للشباب يجب أن يهتموا بدراستهم كي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع

وفي ختام الاحتفالية قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة درع جامعة حلوان لكلٍ من الداعية أسامة قابيل، والفنان حسام حسنى، المنشد الديني محمود التهامي، الفنان القدير هاني شنودة وذلك تقديراً لهم ولمشاركتهم البارزة والمتميزة في احتفالية المولد النبوي الشريف بجامعة حلوان.