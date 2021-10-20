"راحوا الحبايب".. أهالي ضحايا حادث "الأوسطي" المروع: "كانوا راجعين إجازة من الشقا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

تجمع أهالي ضحايا حادث طريق الدائري الأوسطي أمام مستشفى زايد التخصصي في انتظار خروج جثامين ذويهم الـ 19 من ثلاجة الموتى تمهيدًا لدفنهم في قريتهم بأسيوط.

تلقى اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بالطريق الأوسطي.

ودفع مدير الإدارة العامة للمرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تنسيقا مع الأدلة الجنائية ورجال الحماية المدنية.

وقال "محمد.ع"، من أهالي الضحايا وزميلهم، أن الشباب الذي لقوا مصرعهم كلهم من قرية "عرب أبو كريم" التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وتجمع بينهم علاقات قرابة ونسب، مشيرًا إلى أن الـ 19 جميعهم كانوا عمال باليومية في أحد المواقع بوادي النطرون.

وأضاف: "كنت لسه جاي من البلد، والرجالة اللي ماتوا كانوا راجعين يقضوا إجازة من "الشقا".. كام يوم يقعدوه بين أهاليهم وعيالهم، لكن أمر الله نفد وماتوا في الطريق".

وتابع "محمد": "ركبوا ميكروباص ومشيوا بعد الضهر، وإحنا كملنا يومنا عادي في الشغل، بعدها جالنا تليفونات كتيرة بتقول ألحقوا قرايبكم عملوا حادثة في الطريق، جرينا على طول من الموقع، وركبنا لما وصلنا مكان الحادثة قلبي اتقبض من مشهد الميكروباص اللي اتعجن باللي فيه.. من غير ما نسأل حد حسينا إن الكل مات.. جرينا على المستشفى وعرفنا هناك إن كل الحابيب راحوا .. محدش من اللي في العربية عاش".

ويقول "مفضل"، إنه فقد نجله " يونس" وهو الذي كان يقود السيارة كما توفى ابن شقيقه "عبد الله" أيضًا: "اللي عرفناه من الناس إن فيه مقطورة دخلت عليهم من الاتجاه الثاني فرمت العربية باللي فيها.. محدش مصدق اللي حصل وإن كل الرجالة دي تروح في غمضة عين.. 19 شاب من بلد واحدة!!".

المعاينة كشفت أن قائد السيارة النقل اصطدم بثلاث أعمدة إنارة ثم الحاجز الخرسانى للطريق في الاتجاه القادم من مناطق الفيوم والتجمع، واخترقت الحاجز ثم تجاوزت الجزيرة الوسطى واصطدمت بسيارة ميكروباص كانت في الاتجاه المعاكس".

الحادث أسفر عن مصرع كل من سيد خميس سيد جمعة 47 سنة، مركز ديروط أسيوط وشقيقه عبد الغفار 41 سنة وحسن مصطفى عيسي 24 سنة ابو المطامير البحيرة إضافة إلى مصطفى رجب مصطفي 35 سنة أبو المطامير البحيرة، عبدالله طاهر يونس 33 سنة، مركز ديروط أسيوط، يونس مفضل يونس 29 سنة، ديروط أسيوط، أحمد عبد التواب عبد الحميد 33 سنة، ديروط أسيوط.

كما تم إيداع ٥ جثامين مشرحة مستشفى زايد المركزي وهم: نادية جميل صدقي 30 سنة، مركز ديروط المنيا، محمد إبراهيم عبد الرازق 39 سنة، مركز أبو المطامير البحيرة، رمضان السيد الأعصر، 45 سنة، أبو المطامير البحيرة، عبد الجيد عبدالله عبد الجيد، 17 سنة، ديروط اسيوط والسيد عبد الفتاح محمد، 49 سنة الإسكندرية.

فيما تم نقل ٤ جثامين بمشرحة مستشفى زايد التخصصي فضلا عن شخص آخر وطفلتين (٢- ١٠ سنوات) مجهولي الهوية تم إيداعهم مشرحة مستشفى ٦ أكتوبر المركزي.

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