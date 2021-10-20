جثامين وأشلاء تفترش الأسفلت.. مشاهد الرعب في حادث مروع أودى بحياة ١٩ شخصا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثامين تفترش الأسفلت، طريق تفوح منه رائحة الموت، دماء وأشلاء متناثرة تنخلع لها القلوب، سيارة محطمة وأخرى بجزء أمامي مهشم، تلخص تلك العبارات حادث مروع وقع بالطريق الدائري الأوسطي بمحافظة الجيزة، الأربعاء.

سيارة أجرة "ميكروباص" كانت متجهة إلى الفيوم فارق جميع ركابها الحياة بشكل مأساوي. أطاحت تريلا -غير معلوم حالة قائدها إبان وقوع الحادث- بالميكروباص.

اصطدام مروع نتج عنه ١٩ متوفيا علقت جثامين بعضهم بين السيارتين مما استدعى تدخل فرق الإنقاذ البري بالحماية المدنية من خلال المعدات اللازمة لانتشال الجثامين.

تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بالطريق الأوسطي.

ودفع مدير الإدارة العامة للمرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تنسيقا مع الأدلة الجنائية ورجال الحماية المدنية.

المعاينة كشفت أن قائد السيارة النقل اصطدم بثلاث أعمدة إنارة ثم الحاجز الخرسانى للطريق في الاتجاه القادم من مناطق الفيوم والتجمع، واخترقت الحاجز ثم تجاوزت الجزيرة الوسطى واصطدمت بسيارة ميكروباص كانت في الاتجاه المعاكس.

الحادث أسفر عن مصرع كل من سيد خميس سيد جمعة 47 سنة، مركز ديروط أسيوط وشقيقه عبد الغفار 41 سنة وحسن مصطفى عيسي 24 سنة ابو المطامير البحيرة إضافة إلى مصطفى رجب مصطفي 35 سنة أبو المطامير البحيرة، عبدالله طاهر يونس 33 سنة، مركز ديروط أسيوط، يونس مفضل يونس 29 سنة، ديروط أسيوط، أحمد عبد التواب عبد الحميد 33 سنة، ديروط أسيوط.

كما تم إيداع ٥ جثامين مشرحة مستشفى زايد المركزي وهم: نادية جميل صدقي 30 سنة، مركز ديروط المنيا، محمد إبراهيم عبد الرازق 39 سنة، مركز أبو المطامير البحيرة، رمضان السيد الأعصر، 45 سنة، أبو المطامير البحيرة، عبد الجيد عبدالله عبد الجيد، 17 سنة، ديروط اسيوط والسيد عبد الفتاح محمد، 49 سنة الإسكندرية.

فيما تم نقل ٤ جثامين بمشرحة مستشفى زايد التخصصي فضلا عن شخص آخر وطفلتين (٢- ١٠ سنوات) مجهولي الهوية تم إيداعهم مشرحة مستشفى ٦ أكتوبر المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.