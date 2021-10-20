تسبب في مصرع ١٩ شخصًا.. النيابة تُعاين موقع حادث دهس تريلا لـ ميكروباص "الدائري الأوسطي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

انتقل فريق من نيابة أكتوبر أول إلى مسرح حادث دهس سيارة نقل "تريلا" لـ ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة أكتوبر والذي أسفر عن مصرع ١٩ شخصا.

وتجري النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث ثم تنتقل إلى مستشفى الشيخ زايد لمناظرة جثث الضحايا وإصدار تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم.

وكان اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة وصلوا إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بأخرى ميكروباص.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، عبور السيارة النقل الاتجاه الأخر في مقابل السيارة الميكروباص، الأمر الذي لم يستطيع سائق السيارة الميكروباص تفاديه.

وتبين اصطدام السيارة نقل "تريلا" بالميكروباص وجها بـ وجه وتهشم الميكروباص تماما، ومصرع من بداخله، ومصرع قائد السيارة النقل أيضا.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تقلت بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل بمقطورة مع أخرى ميكروباص، على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة أكتوبر للقادم من البدرشين باتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قيادات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة النقل عبرت إلى الاتجاه الآخر، واصطدمت بالسيارة الميكروباص.

نتج عن الحادث تهشم الميكروباص تماما، ومصرع الركاب، وأيضا مصرع سائق السيارة المقطورة.

تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.