طفلتان و١٠ جثامين مجهولة الهوية.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الأوسطي المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء بعض ضحايا حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري الأوسطي، الأربعاء.

الحادث أسفر عن مصرع كل من سيد خميس سيد جمعة 47 سنة، مركز ديروط أسيوط وشقيقه عبد الغفار 41 سنة وحسن مصطفى عيسى 24 سنة ابو المطامير البحيرة إضافة إلى مصطفى رجب مصطفى 35 سنة أبو المطامير البحيرة، عبدالله طاهر يونس 33 سنة، مركز ديروط أسيوط، يونس مفضل يونس 29 سنة، ديروط أسيوط، أحمد عبد التواب عبد الحميد 33 سنة، ديروط أسيوط.

كما تم إيداع ٥ جثامين مجهولة الهوية بمشرحة مستشفى زايد المركزي، و٤ مثلها بمستشفى زايد التخصصي فضلا عن شخص آخر طفلتين (٢- ١٠ سنوات) مجهولي الهوية تم ايداعهم مشرحة مستشفى ٦ أكتوبر المركزي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بالطريق الأوسطي.

ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص.

الحادث أسفر عن مصرع 16 شخصا وإصابة ٣ آخرين فارقوا الحياة بعد نقلهم المستشفى، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

المعاينة كشفت أن قائد السيارة النقل اصطدم بثلاثة أعمدة إنارة ثم الحاجز الخرسانى للطريق في الاتجاه القادم من مناطق الفيوم والتجمع، واخترقت الحاجز ثم تجاوزت الجزيرة الوسطى واصطدمت بسيارة ميكروباص كانت في الاتجاه المعاكس.