مصدر أمني: ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطي إلى ١٩ متوفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن عدد ضحايا حادث اصطدام سيارتين بالطريق الأوسطي ارتفع إلى ١٩ حالة وفاة بعدما فارق المصابين الحياة، اليوم الأربعاء.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه تم إيداع ٧ جثامين مستشفى ٦ أكتوبر المركزي و٨ الشيخ زايد المركزي و٤ بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بالطريق الأوسطي.

ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص.

الحادث أسفر عن مصرع 16 شخصا وإصابة ٣ آخرين فارقوا الحياة بعد نقلهم المستشفى، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.