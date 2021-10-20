شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأشراف تحتفل بالمولد النبوى بحضور قيادات الأزهر ودار الإفتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بمقر نقابة الأشراف، بعد قليل، احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وذلك بمقر النقابة.

ويشارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء اللجان بمجلسى النواب والشيوخ.

ويتضمن الحفل، كلمات لنقيب الأشراف السيد محمود الشريف، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، وعرض فيلم تسجيلي يعرض للمرة الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعرض صور لمصور المدينة المنورة "خالد خضر"، ويختتم الحفل، المنشد محمود هلال، بالتعاون مع الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو نادر عبدالله.















