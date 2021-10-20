شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة ثوران بركان جبل "أسو" فى اليابان وانتشار دخان كثيف من فوهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت كاميرات مشاهد عن بعد للحظة ثوران بركان جبل "أسو" الذي وقع فى مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان صباح اليوم الأربعاء، ونشرت شبكة روسيا اليوم، لقطات للدخان الكثيف، الذى خرج من فوهة البركان الذى يعد أحد أكبر البراكين في العالم.

وبدأ البركان بقذف الحجارة والحمم على ارتفاع حوالي 3.5 كيلو مترا تقريبا في مشهد مرعب، فيما توقف حركة السيارات على الطرق القريبة من بركان جبل "أسو" خوفا من التضرر من اثار البركان.



ثوران البركان عن بعد



مشاهد الدخان عن بعد

وثار بركان جبل "أسو" فى مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنته السلطات اليابانية. وحثت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة وكالة أنباء "كيودو" المحلية، على عدم الاقتراب من الجبل ورفعت مستوى التحذير من ثوران البركان المكون من خمس درجات، إلى الدرجة الثالثة.

وأفادت هيئة الأرصاد بأن أعمدة الدخان والغبار ارتفعت 3.5 كيلومتر، وتناثرت الحجارة في دائرة نصف قطرها كيلومتر.

وفي طوكيو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين، إنه لم ترد أي تقارير عن إصابات حتى الآن، مضيفًا أن السلطات المحلية تعمل على تحديد ما إذا كان هناك أي متسلقين ما زالوا على الجبل.

يذكر أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أعلنت الجمعة الماضية، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة واكاياما غربى اليابان.

ولم تعلن وكالة الأرصاد اليابانية عن حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) نتيجة للزلزال- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.