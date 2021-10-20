شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات تكشف ملابسات مصرع 18 شخصا بالطريق الدائرى الأوسطى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة، اليوم الأربعاء حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، ونرصد خلال النقاط التالية أبرز المعلومات عن الحادث.

1 - الحادث شهده الطريق الدائرى الأوسطى بمحافظة الجيزة بنطاق مدينة 6 أكتوبر

2- الحادث وقع بين سيارتين نقل مقطورة وسيارة ميكروباص

3- السيارة النقل انحرفت عن الطريق بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق واصطدمت بالميكروباص بالطريق المقابل

4- أسفر الحادث عن مصرع 18 شخصا من بينهم سائق السيارة النقل

5- شهود عيان أشاروا إلى أن سائق السيارة النقل فارق الحياة قبل الحادث مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق

6- تم التوصل لهوية عدد من الضحايا وجار استدعاء أقاربهم لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهم

7- رفع رجال الإدارة العامة للمرو آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها بعد توقفها

8- تم تشكيل فريق بحث من ضباط أمن الجيزة لكشف ملابسات الحادث وأسباب وقوعه