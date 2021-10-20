شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تسجل أول إصابة بمتحور لفيروس كورونا متفرع من دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل أول حالة من المتغير المتفرع (AY4.2) بالسلالة الجديدة لمتحور "دلتا" ، الذي يعد الفيروس الأشد عدوى في سلالة "كوفيد-19".

وحسب موقع فرانس 24، ظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادم من أوروبا. وتم التعرف عليه في مطار بن جوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي.

ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية تفشي أكبر.

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أن هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الاخرى.

وكانت اسرئيل قد شرعت أواخر ديسمبر في حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحورة دلتا الشديدة العدوى، وحاولت الحكومة الرد عليه عبر إطلاق حملة تلقيح بجرعة ثالثة ضد كوفيد-19.

تلقى أكثر من 60% من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة جرعتين من اللقاح وأكثر من ثلثهم تلقوا ثلاث جرعات.