شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة الجمهورية الجديدة.. شرطة متطورة وعصرية وحديثة لخدمة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الجمهورية الجديدة" كانت حاضرة بقوة في احتفالات تخريج دفعة جديدة من طلاب الشرطة، حيث سطر الطلاب بأجسادهم جملة "الجمهورية الجديدة"، ورسم الطلاب في أرض العروض بأجسادهم مدخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي الجمهورية الجديد، تحرص وزارة الداخلية على وجود شرطة حديثة وعصرية ومتطورة، ترسخ قيم حقوق الإنسان، من خلال رجال شرطة مدربين على أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة، وهو ما ظهر في العروض الاحترافية لرجال الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.