شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المتوفين لـ18 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص ونقل بالدائرى الأوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد المتوفين لـ 18 شخصا بحادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطى، الأمر الذى أدى إلى ظهور كثافات مرورية في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الي المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مرورى،انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين وفاة جميع ركاب السيارة ميكروباص بعدما عبرت تريلا الطريق المقابل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.