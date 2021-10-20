شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخراج اشتراك المترو فى 8 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في 8 خطوات كيفية استخراج اشتراك المترو والأوراق المطلوب إرفاقها مع استمارة الاشتراك، وما على الراكب اتباعه خلال رغبته استخراج اشتراك، سواء كان جمهور عادى، أو كان ينتمى لأى فئة معينة، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ التوجه إلي أقرب مكتب اشتراكات ضمن المكاتب المتواجدة بمحطات المترو.

2ـ شراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للوظيفة وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطتى القيام والوصول والاسم والوظيفة.

3ـ إرفاق مع استمارة الاشتراك عدد 2 صورة شخصية 4x 6 .

4ـ ختم الاستمارة من جهة العمل التابع لها إذا كان من الفئات التي تتمتع بخفيضات.

5ـ تقديم الاستمارة إلي مكتب الاشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام مع تقديم صورة من الكارنية إذا كان من ذوي الإحتياجات الخاصة أو الشرطة أو الطلبة.

6ـ اشتراكات الجمهور يتم استخراجها بدون ختم.

7ـ اشتراكات الطلبة تستخرج من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

8ـ الاشتراكات التي يحصل حامليها على تخفيضات تكون لحامله فقط .