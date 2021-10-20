شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بإدراج "سلام الشهيد" بمراسم تخرج كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، الرئيس السيسى يوجه بإدراج "سلام الشهيد" ضمن مراسم تخرج كلية الشرطة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

الرئيس السيسى يوجه بإدراج "سلام الشهيد" ضمن مراسم تخرج كلية الشرطة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون "سلام الشهيد"، ضمن المراسم الخاصة بتخرج دفعات كلية الشرطة، قائلا: "مش هنسى أننا قولنا مرة كده في الكلية الحربية.. يبقى فيه ضمن مراسمها سلام الشهيد".

ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر قبل قليل بقيمة جنيهين مع توقعات بتغيرات أخرى في الأسعار، وذلك استجابة لتحرك في سعر أونصة الذهب بالبورصات العالمية لتتخطي مستويات 1780 دولار وقت صياغة هذه السطور في المعاملات الفورية، وهنا في السوق المصري تحرك الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا من 778 إلى 780 جنيها للجرام.

تحريات المباحث بواقعة سرقة هاتف صحفى الخليج 365: أول واقعة ولم يتهم من قبل

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية، حول واقعة سرقة هاتف محمول لصحفى الخليج 365 إلى أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أن المتهم لم يسبق اتهامه بأية قضايا، وأن هذه هي الواقعة الأولي له، وأنه ترصد للمجنى عليه حتي سنحت له الفرصة واستولى على الهاتف وفر هاربا مستخدما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

سفير الصين يشيد بـ"حياة كريمة": تعكس وجهات نظر متشابهة بين القاهرة وبكين

أشاد السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج ببرامج الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لرفع مستوى معيشة المواطن، وأشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، قائلا إنها تغطى 624 قرية فى 16 محافظة وتخدم 10 ملايين شخص.

المالية: طرح 5 شركات حكومية بالبورصة.. خلال العام المالى الحالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالى على مسار نزولى، وخفضه لأقل من 90٪ خلال العام المالى الحالى، وبما يقل عن النسب المحققة فى عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

انخفاض درجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

دفعة الجمهورية الجديدة.. رسائل الرئيس السيسى لخريجى كلية الشرطة.. إنفوجراف

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهالي وأسر خريجي كلية الشرطة خلال الاحتفالية بتخريج الدفعة الجديدة وقال الرئيس السيسي: "أشكرهم، أنهم بيقدموا أبنائهم وبناتهم علشان مهمة عظيمة جدا هي حماية أمن مصر وسلامة الناس.. كل التحية والشكر لكم جميعا".

شاهد كيف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافة داخل مسجد السيدة زينب

تزامناً مع فتح دورات المياه بالمساجد، يشهد مسجد السيدة زينب، حالة من الانضباط في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى حملة مستمرة للنظافة، واستمرار غلق الضريح تطبيقا لقرارات لجنة أزمة كورونا.

حبس المتهم بسرقة هاتف صحفى الخليج 365 أعلى الدائرى 4 أيام

أمرت نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حبس "ع. م"، 20 سنة، عاطل، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و"خ. ح"، 34 سنة، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول من صحفى بجريدة الخليج 365، أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.

نيويورك تايمز: أطباء أمريكيون ينجحون فى زرع كلية خنزير بجسم إنسان

تمكن فريق من العلماء الأمريكيين، من إجراء عملية ناجحة لنقل كلية من خنزير معدل وراثيا إلى إنسان، لتعمل بشكل طبيعي.

"الفأر السفروت".. عاش فى مصر قبل 34 مليون سنة ووزنه 45 جراما.. فيديو وصور

قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من مركز الحفريات الفقارية بكلية العلوم بجامعة المنصورة، بعد أن أسدل الستار عن أهم اكتشافاته الأخيرة لنوع جديد من الفئران صغيرة الحجم عاشت فى الغابات المصرية قبل نحو 34 مليون سنة، رأسه بحجم عقلة الأصبع ولا يتخطى وزنه 45 جراما.

خماسية بنكهة برازيلية.. هكذا احتفلت صحف إسبانيا بفوز ريال مدريد على شاختار

احتفلت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، بخماسية ريال مدريد ضد شاختار الأوكراني، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "دونباس أرينا".

الرقابة المالية: صرف 886 ألف جنيه تعويضات لـ16 مسافرا مصريا بالخارج

كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن حجم التعويضات التي صرفتها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وبلغت نحو 886.4 ألف جنيه لعدد 16 وثيقة منذ بدء تشغيل المجمعة مطلع شهر يوليو الماضي وحتى يوم 19 أكتوبر الجاري، منوهًا إلى أنه تم سداد التعويضات لمستفيدين بالفعل، وباقي الوثائق تحت التسوية.

فتح دورات المياه فى المساجد بعد غلقها منذ بداية أزمة كورونا

رصدت كاميرا الخليج 365، اليوم، الأربعاء، فتح دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد، في أول أيام تنفيذ قرار جنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" فى اجتماعها الأحد الماضى، بإعادة فتح دورات المياه فى المساجد بدءًا من فجر الأربعاء 20 أكتوبر.

صلاح وأليسون الأعلى تقييماً مع ليفربول ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

واصل الدولى المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي التألق مع الرديز وحقق أرقاما قياسية جديدة فى فوز فريقه على مضيفه أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الثالثة من المسابقة الاقليمية.