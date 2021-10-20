شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتهم بسرقة هاتف صحفي الخليج 365 للمحاكمة العاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت النيابة العامة بمحافظة القليوبية، المتهمين بسرقة هاتف محمول خاص بأحد صحفيي الخليج 365 أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائر قسم ثان شبرا الخيمة، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمتى السرقة والسير عكس الاتجاه، كما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة لتجديد لهم بالموعد المحدد.

وكشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية، حول واقعة سرقة هاتف محمول صحفي الخليج 365 أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، أن المتهم لم يسبق اتهامه بأية قضايا، وأن هذه هى الواقعة الأولى له، وأنه ترصد للمجني عليه حتى سنحت له الفرصة واستولى على الهاتف وفر هاربا، مستخدما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأدلى المتهمان أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال المتهم الأول "ع س م"، 20 سنة، عاطل، وشهرته "زرة"، إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة نارية ماركة "بوكسر"، بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للمجنى عليه حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر.

فيما أكد المتهم الثانى "خ ن ح"، 34 سنة، تاجر، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول، وأنه حضر إليه المتهم الأول وعرض عليه الهاتف المحمول للبيع، وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

وبعرض المتهمين على نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أمرت بحبس "ع . س . م"، 20 سنة، عاطل، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و"خ ن ح"، 34 سنة، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول من صحفى بجريدة الخليج 365، أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.

وكانت أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل موقع الخليج 365 حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفـرار.

وتمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز)، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.