شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة من السودان الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن العلاقات المصرية- الأفريقية، شهدت زخماً كبيراً ومتزايداً على مدار السنوات الماضية، واستطاعت القاهرة أن تستعيد دورها الفاعل والمحوري في القارة السمراء، وهو النهج الذي رسخته الدولة المصرية وسعت لتطوير علاقاتها بدولها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والانخراط الفاعل في العديد من الملفات محل الاهتمام المشترك، وهو ما يرسخ مكانة القارة الأفريقية، كأحد أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية.

وتأكيداً لهذا النهج، استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر، بالمقر الرئيسي له، وفداً من الإعلاميين الأفارقة من دولة السودان الشقيقة والذي يتلقى دورة تدريبية بوزارة الدولة للإعلام، في إطار تعزيز مكانة مصر أفريقياً ودعم الرسالة الإعلامية للدولة المصرية.

حيث تأتي الزيارة ضمن سلسلة الجولات والزيارات الميدانية التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام، لدارسيها من الدول الأفريقية، بأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وذلك للتعرف على آليات وضع ورسم استراتيجيات التعامل وإدارة الأزمات على كافة المستويات.

وقد اطلع الوفد على عرض تقديمي عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور العمل الرئيسية به، وأهم إدارات المركز والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، وكذلك وأحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في دعم متخذ القرار في مصر.

كما قام الوفد بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، وفي نهاية الجولة أعرب الوفد عن سعادته بزيارة المركز، وأشادوا بدوره الحيوي في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير وغيرها من الأنشطة لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية على كافة المستويات.