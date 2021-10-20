شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج مبادئ حقوق الإنسان مادة أساسية بمناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة الداخلية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته، في عقول الجريجين الجدد، وهو ما ظهر جليا فى حفل تخرج طلاب كلية الشرطة اليوم.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على ضرورة تنمية مهارات رجل الشرطة فى مختلف مجالات العلوم القانونية والشرطية والاجتماعية، وفى مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان من خلال إدراجها كمادة أساسية فى مناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية، والتى تستهدف تعظيم مفاهيم احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية فى كافة مجالات العمل الأمنى إنفاذاً لمحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.