شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتى للرئيس الليبى الراحل معمر القذاقى قبل مقتله بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت وسائل إعلام عربية، تسجيلا صوتيا منسوبا إلى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، زاعمة أنه سجله يوم مقتله في 20 أكتوبر 2011.

وحسب صفحة الحدث الليبى على فيس بوك، قال القذافي في التسجيل الصوتي، إنه "سوف يقوم بعمليه اقتحام لكسر حصار مدينة سرت"، متوقعا مقتله فى تلك المعركة دفاعا عن العروبة، والإسلام، والمبادئ، والقيم، والعدالة في مواجهة العدوان والظلم"، على حد قوله.



تسجيل القذافى

ونوه معمر القذافي، فى التسجيل الصوتى إلى أن 40 دولة قامت بالعدوان على ليبيا، في ظل صراع دام 40 عاما من أجل الحق والعدل والكرامة، في وجه قوى البغي والعدوان، مشيرا إلى أن سقوط العاصمة الليبية طرابلس في يد قوات حلف الناتو والجماعات الإرهابية المتأسلمة، كان نتيجة خيانة.

ودعا القذافى زوجته صفية، وابنته عائشة إلى الفرح والسعادة لأنة قادم على الموت بكل شجاعة وإيمان، مؤكدا أنه يفتخر ببلاده أمام العالم.

وفي 20 أكتوبر 2011، أعلنت ليبيا مقتل زعيمها معمر القذافي، موضحة أنه لجأَ إلى أنبوب صرف كبير مع عدد من الحراس الشخصيين، لكن قوات المجلس الوطني الانتقالي وقتها عثرت عليهم وفتحت النار صوبهم وأصابته بالرصاص الحي في ساقه وظهره.