شكرا لقرائتكم خبر عن 7 متقدمين يتنافسون على منصب عميد معهد الأورام.. و27 أكتوبر موعد المقابلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة كشف بالأسماء النهائية والجدول الزمني للمتقدمين لمنصب عميد المعهد القومي للأورام وبلغ إجمالى المتقدمين 7 يتنافسون على المنصب. وضم الكشف النهائى باسماء المتقدمين لمنصب عميد المعهد القومى الأورام الدكتور حاتم ابو القاسم، الدكتور عبد الرحمن سيد، والدكتورة عبير مصطفى عشماوى، والدكتورة غادة محمود سيد احمد شريف والدكتور محمد عبد المعطى سمره والدكتور طارق خيرى صابر، والدكتور عماد نبيل اسحق عبيد. وحددت جامعة القاهرة يوم الاربعاء 27 اكتوبر موعدا لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين على منصب عميد المعهد القومى الأورام، وذلك بقاعة أحمد لطفى السيد بالجامعة.

