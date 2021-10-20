شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن دورة حول تصميم برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، بالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البينية الدورة التدريبية الأولي من نوعها فى مجال التعليم والبرامج البيئية بعنوان تصميم البرامج البينية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة إيمان النشار، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، والدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان، أن جامعة حلوان تحرص على عقد الدورات التدريبية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن هذه الدورات التدريبية تفى بالمتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور، والتي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الأربعاء والخميس الموافق 27:28-10-2021 اون لاين ، ويوم السبت الموافق 30-10-2021 بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج جامعة حلوان.