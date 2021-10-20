شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: "يونسكو" تعلن فتح باب التقدم للمنحة الدولية لشباب العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من الدكتورة غادة عبد البارى، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم للمنحة الدولية لشباب العلماء (الماب) لعام 2022، في مجالات "الإنسان والمحيط الحيوي"، والتي يقدمها مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنحة للمتخصصين في مجالات "الإنسان والمحيط الحيوي"، حيث تكون أولوية الاختيار للباحثين الذين يجرون أبحاثهم بمحميات المحيط الحيوي، والتي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على أن يقدم الباحث آليات تحقيق ذلك، بحيث تتضمن التطبيقات معلومات موجزة عن الأبحاث السابقة والحالية في المجالات المعنية من أجل تمويل المشروعات المنفذة بالفعل، ويشترط أن يتم الانتهاء من البحث خلال عامين على الأكثر، بالإضافة إلى تقديم تقرير عن الأبحاث الممولة من المنحة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو أو منظمة اليونسكو، وألا يزيد سن المرشح في يناير 2022 عن 35 عامًا.

وأوضح التقرير أن قيمة هذه المنحة خمسة آلاف دولار أمريكي، فضلاً عن أن هذه المنحة لا تغطى نفقات السفر الدولي، إضافة إلى أنه يمكن لكل دولة من أعضاء اليونسكو ترشيح عدد (2) من الباحثين فقط لنيل هذه المنحة.

وأفاد التقرير أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه المنحة، والمعايير المطلوب توافرها فى المتقدمين، وملء استمارة التقدم.

وأضاف التقرير أنه يمكن إرسال طلبات التقدم إلى اللجنة الوطنية لليونسكو في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2021، وذلك عبر البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected]

[email protected]

أو عنوان اللجنة الوطنية لليونسكو - بمدينة السادس من أكتوبر - خلف نادى الصيد.

يذكر أن برنامج (الماب) بدأ منذ عام 1989؛ بهدف دعم شباب الباحثين سنوياً لتقديم أبحاثهم حول النظم البيئية والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.