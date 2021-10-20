شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير يبحث مع أمين عام وزارة الزراعة الأردنى التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى محمد عيسى الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية والوفد المرافق له بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمه لتنمية المراعى.

وخلال الاجتماع أشاد القصير بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله مؤكدا على توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.

استعرض القصير النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا وبحث مع الحيارى سبل تسهيل تبادل السلع الزراعية وإزالة كافة العوائق الفنية التي قد تؤثر على نفاذها بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث أوجه التعاون في مجال الدواجن وإنتاج تقاويى الخضر والاغنام البرقى وصناعة اللقاحات البيطرية والمبيدات واللحوم المصنعة.

من ناحيته أعرب الحياري عن سعادته بالزيارة للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها .

وفي نهاية اللقاء أتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال بين البلدين لسرعة حل أي مشاكل عالقة وعقد اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان.