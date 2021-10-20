شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى مدير عام المنظمة العربية للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلتقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، في مكتبه بمقر الوزارة وذلك فى إطار تعزيز التعاون والتواصل المستمر مع المنظمة العربية للطيران المدني حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والدكتور مهندس اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للشئون الدولية والإعلام.

وخلال اللقاء تم التأكيد علي أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمنظمة في مجال الطيران المدني حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تنميتها وتعزيزها.

ومن جانبه أكد وزير الطيران أن هناك تعاوناً وثيقاً بين قطاع الطيران المصري و المنظمة العربية للطيران المدني في مختلف مجالات وأنشطة صناعة النقل الجوى مضيفاً انوزارة الطيران المدنى تدعم المنظمة من خلال سلطة الطيران المدنى فى تنفيذ خططها الاستراتيجية حيث إن هناك تمثيل رسمى بوزارة الطيران المدنى المصري في الخمس لجان الخاصة بالمنظمة وهم لجنة النقل الجوى والسلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية والبيئة .

وأشار وزير الطيران إلى أن الحكومة المصرية تسعى دائما إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتولي اهتماما كبيراً لدعم التعاون فى مجالات الطيران المدني خاصة في الوقت الراهن الذي يفرض العديد من التحديات امام صناعة النقل الجوى .

وفى نفس السياق أكد المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة العربية للطيران المدنيأن قطاع الطيران المدني المصرى شهد تطوراً كبيراً مع تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات وأشار أن وزارة الطيران المدنى المصرية تقوم بدعم المنظمة العربية للطيران المدني فى كافة المبادرات لافتا إلى أهمية التعاون العربي في مجال صناعة النقل الجوي من خلال العمل المشترك على توحيد الإجراءات والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي الذي يعد المحرك الاساسي للاقتصاد فيالمنطقة من خلال تبادل الخبرات والتدريب وتفعيل الجوانب الأمنية ومنع الإختراقاتالأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمن في مطارتناالعربية.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدنى وتطويره والمساهمة فى توافق الأراء لمواجهة التحديات التى تواجه الصناعة على المستوى الإقليمى والدولى ويصل عدد الدول الأعضاء إلى 22 دولة عربية.