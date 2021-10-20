وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى يتابع المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة باستمرار

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القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقرير المشترك للموقف الراهن لعقود التشغيل للمخلفات بمحافظة القاهرة، وخطط التشغيل، وموقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أن اللواء محمود شعراوى أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة ، مشيراً إلى أنه منذ صدور التكليف الرئاسى بتنفيذ المنظومة وتم العمل على دعم البنية التحتية عبر تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تضمن مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الأطنان من المخلفات التاريخية واليومية وإغلاق المقالب العشوائية وذلك حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشار شعراوى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع لمتابعة منظومة التعامل مع مخلفات البناء والهدم بالمحافظات من خلال خطوط الإنتاج والكسارات لمعالجة وتدوير تلك المخلفات وتعظيم الإستفادة الاقتصادية من منتجاتها وفقاً للمواصفات المعدة والصادرة بهذا الشأن، لافتا إلى أنه تم مراجعة العروض الفنية للشركة المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة فى مجال النظافة فى محافظة القاهرة كطرف ثالث مستقل من خلال نظام الكترونى معد سلفاً لهذا الشأن، بحيث يتم المراجعة من الجهات المشاركة فى المنظومة والخبراء المعنيين ومتابعة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وقال شعراوى، إن نظافة الشارع هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات المشاركة فى منظومة النظافة للحصول على رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها، مشددا على أهمية دور التوعية لنجاح منظومة النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والشباب في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية ، خاصة في ظل الدور الكبير للمواطنين لإنجاح المنظومة.



وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال الاجتماع متابعة ملف تخصيص الأراضى بالمحافظات لإقامة بعض المحطات المعنية بإنتاج الطاقة من المخلفات، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع مع محافظة القاهرة إجراءات تسليم هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتسليم أحياء المنطقتين الشرقية والغربية لشركتى النظافة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع تناول موقف المحطات الوسيطة والمدافن التى تم الانتهاء منها فى المحافظات تمهيداً لطرحها للقطاع الخاص للبدء في التشغيل، والطريقة المثلى للتخلص من تراكمات المخلفات ببعض المحافظات ، وتم الاتفاق على تحديد قائمة بالمدافن التى تم الانتهاء من إنشائها على أن يقوم فريق عمل إدارة المخلفات بالطرح على لجنة التسير بتحديد كيفية التخلص من تلك التراكمات ، وفقاً لمخططات منظومة المخلفات الخاصة بكل محافظة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم مناقشة آخر مستجدات خطط التشغيل الخاصة بعمل الشركتين، التى كانت قد تسلمت العمل بمنظومة النظافة بالقاهرة فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية ، وأيضاً خطط التشغيل الخاصة بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والمعنية بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية. ويأتى ذلك من منطلق مؤشرات قياس الأداء والتى تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص والعام للمهام الموكلة إليه بالدولة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية عمليات الرصد والمتابعة ، حيث تقوم وحدة الرصد بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة عقود التشغيل التى تم تفعيلها بالمنطقة الشرقية والغربية، للتعرف على الإيجابيات والسلبيات والعمل على حل السلبيات التى يتم رصدها ، مشددة على أهمية تفعيل دور وحدات الرصد والمتابعة الموجودة بالمحافظات، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم لمتابعة وضع النظافة بالأحياء التى يتم بدء تفعيل عقود التشغيل بها.