شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تبحث سبل تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء مراكز السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تطوير الخدمات الطبية والتدريب والتعليم الطبي المستمر، يمثلا حجر الأساس لاستمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، عن طريق توفير المزيد من الخدمات وإكساب مقدمي الخدمة القدرات المعرفية والمهارة المطلوبة للوصول إلى أفضل أداء ومخرجات لخدمات الرعاية الصحية وتحقيق رضاء المتعاملين الهدف الثمين لهيئة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد السبكي، اليوم، مع الدكتور صديق عبد السلام، رئيس أحد الجامعات الخاصة وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات سابقًا، بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء المراكز الطبية المتخصصة، وخاصة مراكز علاج السموم، والتوسع بمجالات التدريب لاستمرارية رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين.

وناقش اللقاء، آليات التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة الأهرام الكندية، في تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية، وتقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة لاستمرارية رفع كفاءة الكوادر الطبية، بالإضافة إلى بحث سبل إنشاء مراكز ووحدات طبية متخصصة في المجالات الطبية المختلفة، ومنها مراكز السموم وفقًا للمقاييس العالمية، وبحث كافة أوجه التعاون الأخرى لضمان تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل تعزيز وبناء الشراكات بين الطرفين، بهدف تمكين الهيئة من تطوير وحدات علاج الأسنان بالمستشفيات بالتعاون مع جامعة الأهرام الكندية، وذلك نظرًا لما تمتلكه جامعة الأهرام من مستشفى متخصصة في مجال طب الفم والأسنان على أعلى مستوي، إلى جانب دعم جامعة الأهرام الكندية إنشاء وتحسين وتفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وإنشاء مراكز السموم ووحدات المعلومات الدوائية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن اللقاء اليوم يأتي في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على توثيق الروابط وتعميق أواصر التعاون مع الجامعات الكبرى سواء الحكومية أو الخاصة المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات في تطوير منظومة الصيدلة الإكلينيكية والبرامج التدريبية في العديد من المجالات المرتبطة باستمرارية تنمية قدرات ورفع كفاءة الطواقم الطبية، وكذلك إنشاء المراكز الطبية المتخصصة، وخاصة مراكز السموم، بما يضمن أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين داخل المنشآت الصحية للهيئة ومطابقتها للمعايير العالمية، والذي يتماشى مع جهود الدولة وأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، ويتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، ويرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضاف السبكي، أن الجامعة واحدة من أقدم وأعرق الجامعات بمصر، والتي تعتمد على فكر الجامعات الخاصة الأجنبية فى نظم الدراسة القوية والتعليم المتطور الفعال على أحدث العلوم الطبية وممارسات الصحة العالمية، مثمنًا بحث سبل وأوجه التعاون مع جامعة الأهرام الكندية لدعم منظومة الرعاية الصحية وتمكين الكوادر الطبية من تقديم الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين بجودة عالمية، والاستفادة من خبرات الجامعة في المجالات ذات الصلة تحقيقًا لأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يأتي أولى أولويات الهيئة وتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور صديق عبد السلام، عن سعادته للتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، رائدة من رواد تطوير الرعاية الصحية في مصر، خاصة وبعد إطلاعه على انجازات هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والتي أثبتت نجاحها وكفائتها الفعلية في تحقيق حلم المصريين نحو التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا ترحيبه بتقديم كل أوجه التعاون لاستمرارية النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والوصول الشامل إلى خدمات ورعاية صحية وفق أحدث الممارسات الإكلينيكية المبنية على الدلائل والأبحاث العلمية وأحدث الإرشادات العلاجية المعتمدة دوليًا بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسي لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

فيما أشارت الدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام وحدة تنمية الاعمال بالهيئة بناء شراكات قوية ومؤثرة وفقًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والعمل على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الحيوية والجهات المختلفة في الدولة للتوسع نحو تحقيق رؤية الهيئة بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي في مصر، بما ينعكس على تعزيز الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وتحقيق المزيد من النجاحات للهيئة العامة للرعاية الصحية في إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحي بمصر.