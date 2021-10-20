الرى: مصر تسعى لدفع الجهود الدولية لمواجهة التحديات المائية

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القاهرة - سامية سيد - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة فى الجلسة العامة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023" وذلك يوم الأحد القادم ، ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر .

يشارك فى الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والقادة والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والاميرة سمية بنت الحسن سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو، والدكتورة رولا داشتي وكيل الامم المتحدة ورئيس منظمة الاسكوا، و جلبرت هونجبو رئيس هيئة الامم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ، و رئيس المجلس العالمى للمياه ، و لوي زينم وكيل الأمين العام لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ومسئولين رفيعى المستوى من منظمة الفاو ، و وزراء المياه بالدول العربية والأوروبية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين من مصر ومختلف دول العالم.

وتعد هذه الجلسة رفيعة المستوى من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام 2023 ، حيث وضعت مصر اسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر 2022 على مسار عقد المياه الأممي ، وخصصت يوماً كاملاً لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب ، وذلك حول شتى جوانب "عقد المياه 2018 – 2028" ومتطلبات التعاون الدولى في هذا الصدد ، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023.

وصرح عبد العاطى أن مصر تسعى من خلال مسار عقد الأمم المتحدة للمياه لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية ، وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأضاف عبد العاطى أن الجلسة العامة رفيعة المستوى سيعقبها 4 جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن "حالة المياه فى المناطق القاحلة" ، "التعاون فى مجالات المياه والمناخ - افضل ممارسات وقصص النجاح" ، "التمويل - التحديات والفرص" ، "الابتكار من اجل تحقيق الادارة المستدامة للموارد المائية".