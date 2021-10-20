شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف خلص وفاتورة الكهرباء هتنخفض.. اتبع هذه الخطوات للتأكد من صحة فاتورتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بأشهر الصيف والتى تكون بطبيعتها مرتفعة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك، يجب على كل مواطن الالمام بطرق التأكد من صحة الفاتورة مع بدء فصل الشتاء وانخفاض قيمة الفاتورة ، وهى كالاتي

1- قراءة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مقارنتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت أقل منها بنسبة تطابق معدل الاستهلاك تكون الفاتورة سليمة.

2- عند ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها بالمقارنة بنمط الاستهلاك ، يتم تقديم شكوى بعد الحصول على "الكعب".

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها و سجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.