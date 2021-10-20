شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف خلص وفاتورة الكهرباء هتنخفض.. اتبع هذه الخطوات للتأكد من صحة فاتورتك والان مع تفاصيل الخبر
1- قراءة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مقارنتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت أقل منها بنسبة تطابق معدل الاستهلاك تكون الفاتورة سليمة.
2- عند ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها بالمقارنة بنمط الاستهلاك ، يتم تقديم شكوى بعد الحصول على "الكعب".
3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.
4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.
5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.
6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها و سجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.