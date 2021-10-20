شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء كشف طبى وتحاليل لمتبرع البلازما للاطمئنان على صحته قبل التبرع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه من فوائد التبرع بالبلازما، إجراء كشف طبى وتحاليل للمتبرع للاطمئنان على صحته بالمجان وذلك لقياس مدى قدرته على التبرع.
واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".
وأوضحت وزارة الصحة، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.
وكشفت الوزارة أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.