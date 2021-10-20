شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توزيعها على طلاب المدارس.. اعرف مكونات الوجبة المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدارس محافظة المنوفية توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومكونات الوجبة بعد تسليمها للطلاب.

- الوجبة تضمن حصول الطالب على العناصر الغذائية المطلوبة لصحته.

- تساعد على تركيز الطالب فى الفصول أثناء الشرح.

- يتم توزيعها وفق لجان تضمن تطبيق الإجراءات والضوابط الصحية.

- لرياض الأطفال تشمل مكوناتها.

- باكو بسكويت سادة 40 جرام مدعم بالفيتامينات.

- إضافة إلى علبة لبن 125 ملى بطعم الفواكه.

- باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات وعلبة عصير 200 ملى لطلاب المرحلة الابتدائية.

- توجد بدائل للوجبة تشمل بار حلاوة طحينية 40 جرام.

- رغيف خبز محشو بالجبنة 70 جرام.

- أو باكو بسكويت ويفر 45 جرام مدعم بالفيتامينات.

- مثلث جبنة ورغيف عيش خبز فينو أو لبنانى أو باتية أو كرواسون 60 جرام.

- وجبة التعليم الإعدادى والثانوى والتعليم المجتمعى والفصل الواحد: باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام.

- علبة عصير 200 جرام.

- توجد بدائل منها باكو بسكويت سادة 80 جرام.

- أو 2 باكو 40 جرام وعلبة عصير أو لبن 200 ملى بطعم الفواكه.

- بار حلاوة طحينية 40 جرام ورغيف خبز محشو بالجبنة 70 جرام.

- باكو بسكويت ويفر 45 جرام مدعم بالفيتامينات.

- مثلث جبن ورغيف خبر فينو أو لبنانى أو باتية أو كرواسون 60 جرام.