شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف يعنى عداد الكهرباء "الكودى" و "مسبوق الدفع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عداد كهرباء كودى ولا مسبوق الدفع؟ هذا السؤال عادة ما يردده المواطنون لمعرفة الفرق بين العداد الكودى و مسبوق الدفع، والحقيقة أنه لا فرق بينهم على الاطلاق من حيث النوع أو طريقة الشحن أو اسعار شرائح الاستهلاك المعلنة ، ولكن الفرق فى سند الملكية ، وفيما يلي الفرق بين العداد الكودى و القانونى:

أولا - العداد الكودى مسبوق الدفع:

هو عداد مسبوق الدفع يتم شحن رصيد به من خلال كارت الشحن و يتم تركيبه بالمناطق المخالفة و العشوائية ، ولا يحمل اسم مالك الوحدة و لا يعتبر سند قانونى ولكنه يساعد المواطن والدولة فى حصول كل منهم على قيمة الاستهلاك فقط.



ثانيا - عداد الكهرباء القانوني مسبوق الدفع

- يتم تركيبه في المبان القانونية وله سند قانوني و يحمل اسم مالك الوحدة، ويعمل من خلال كارت الشحن ، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد و تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، و يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح و يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، و الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.